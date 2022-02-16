習近平指示北京中央全力助港抗疫

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（中央社記者張謙香港16日電）針對香港出現第5波較為嚴峻的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，中共總書記習近平指示北京中央全力支持和幫助香港抗疫。

香港親北京報章大公報和文匯報今天罕有地單獨報導了習近平的涉港談話。

報導表示，香港第5波新冠肺炎疫情（COVID-19）牽動著習近平的心，習近平近日就支援香港抗擊第5波新冠肺炎（COVID-19）疫情工作作出重要指示，並委託副總理韓正向香港行政長官林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷。

他強調，香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

他說，北京中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。

據報導，韓正批示，要求香港特區政府和各有關方面落實習近平的重要指示精神，並指示北京中央有關部門和廣東省解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

報導表示，北京中央還決定成立由國務院港澳事務辦公室和國家衛生健康委員會牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

報導指出，廣東省委、省政府近日也專門召開會議，就落實支援香港抗疫和保障對港物資供應等工作作出具體部署。

根據過往經驗，習近平涉港的重要言論，一般是公開發表或透過北京中央官媒刊登，很少像這次般透過香港報章發表，這是北京方面在處理領導人講話上較少有的做法。（編輯：沈朋達）1110216