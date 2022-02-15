中國新增本土確診40例 葫蘆島市占28例

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（中央社台北15日電）中國遼寧葫蘆島市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續蔓延，據中國衛健委發布，14日新增40例本土確診病例，其中28例在葫蘆島市。另一方面，江蘇蘇州則有8例。

中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）14日共報告新增80例COVID-19確診病例，其中40例為境外移入病例，40例為本土病例。

通報提及，40例本土病例中，28例在遼寧葫蘆島市、8例在江蘇蘇州。日前爆發較大規模疫情的廣西百色市，情況已經接近控制，僅有1例。其餘3例分別在遼寧瀋陽與廣東深圳。

根據蘇州市疫情防控工作新聞發布會通報，蘇州新增的8例本土病例中，有6例是在蘇州工業園區工作的人員，另外2例是密切接觸者。蘇州工業園區從昨天上午開始就進行大規模核酸檢測。

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據衛健委發布，截至14日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1398例，其中重症病例6例。累計治癒出院病例10萬1060例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬7094例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者156萬1451人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬116人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬8494例，其中1萬4763人已經出院，221人死亡。澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110215