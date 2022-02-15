落實雙減政策 中國教育部：導入第三方機構調查

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（中央社台北15日電）落實「雙減」政策，中國教育部今天在新春記者會上宣布，將委託有品質、有信譽度的第三方機構對學校落實雙減工作展開獨立調查。並利用督導監管平台，接受社會各方面監督。

中國教育部今天召開新春記者會，會上說明2022年基礎教育重點工作和中小學幼兒園開學有關工作要求，教育部基礎教育司長呂玉剛作以上表示。

根據中國教育部官網，呂玉剛指出，將委託有品質、有信譽度的第三方機構展開學校落實雙減工作的獨立調查，並利用督導監管平台，接受社會各方面的監督。要暢通群眾反映意見的管道，提高學校落實雙減工作的水平。

呂玉剛強調，落實雙減工作是學校工作的重中之重，另外將從4個重點面向持續加強。包括，「提高作業設計水平」、「提高課後服務水平」、「提高課堂教學水平」、「提高均衡發展水平」等重點面向。

呂玉剛還在會上提到，將落實雙減工作的「四個文件」。

根據「關於建立中小學校黨組織領導的校長負責制的意見（試行）」，深入展開黨組織書記示範培訓，「一校一案」積極穩妥實施，研製中小學黨建工作重點任務清單、議事規則示範文本等配套文件，著力於健全學校領導體制機制。

另外依據「十四五」相關行動計畫，以縣為單位完整普惠性幼兒園布局規劃、健全普惠性學前教育保障機制。嚴格落實普通高中屬地招生和「公民同招」政策，規範普通高中招生秩序。推動特殊教育發展，加快推進特殊教育向學前教育和高中階段教育兩端延伸。

2021年7月下旬，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱雙減政策。

意見內容規定，校外培訓機構不得在國家法定節日或假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓，對補教業者的發展也有許多限制，要求企業的部分業務要轉型為非營利。

受雙減政策影響，中國補教業受到嚴重衝擊，多家補教機構因而關門或縮減規模。（編輯：李雅雯/邱國強）1110215