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中國新增71例本土確診 32例在內蒙

2022/2/21 10:38
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（中央社台北21日電）中國官方今天通報，新增71例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診，其中內蒙古占32例，江蘇蘇州市則有10例。

據中國國家衛生健康委員會官網，20日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例144例，其中71例本土病例中，近日病例數急升的內蒙古占了32例，江蘇蘇州市則有10例，當地兩家台資電子廠商生產活動近日已因疫情而受影響。

20日並有73例境外移入確診，涉及北京、上海等10省市，一些病例是來自近期情況嚴峻的香港。

截至20日24時，中國大陸現有確診病例1724例，累計治癒出院10萬1491例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬7851例。

港澳部分，香港特別行政區累計確診2萬2468例，其中288例病亡；澳門特別行政區累計確診79例，都已出院。

香港這波疫情嚴重的程度已引起北京關注，據統計，20日又增6067例確診，是第3次單日突破6000例。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110221

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