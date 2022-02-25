香港防疫措施下 一成歐盟公民陸續離港

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（中央社記者張謙香港25日電）據報導，歐盟駐港辦事處日前致函香港行政長官林鄭月娥，指過去一年多來，本地實施的防疫措施已導致逾一成居港的歐盟公民離開，盼港府重新考慮禁止航班來港等決定。

明報今天在報導中表示，歐盟駐港辦事處證實，辦事處上週致函林鄭月娥，表達關注港府禁止英國和美國等9國航班來港的決定。

函件指出，在香港維持嚴格的防疫措施之下，估計過去一年多來已有超過一成歐盟居港僑民離港，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港。

報導表示，函件希望港府重新考慮禁止航班來港、國際學校停課及隔離檢疫措施的決定，並促請當局根據世界衛生標準處理確診者。

據報導，法國及荷蘭的駐港總領事近日也分別向居港公民發文，承認「離港潮」的討論與日俱增。

報導指出，法國駐港澳總領事館向僑民指出，香港最快到明年都不能恢復正常國際航班，加上未來數月疫情仍應嚴峻，「在這個艱難時期，每個家庭都必須考慮香港的情況，自主地做出最適合他們的決定」，館方不能代為作出決定。

報導表示，荷蘭駐港總領事Arjen van den Berg回覆查詢時說，近日從居港荷蘭社群聽到，很多人考慮離港，部分人是因為僱主打算遷離香港而作出離港的決定。

但館方同樣不會向他們提供意見。

隨著第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的爆發，港府目前禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，直至4月20日。（編輯：周慧盈）1110225