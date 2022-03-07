習近平出席人大解放軍代表團 強調依法治軍

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（中央社記者張淑伶上海7日電）中共總書記習近平今天出席全國人大解放軍和武警部隊代表團會議時強調「依法治軍」，包括要加強涉外軍事法治工作，健全軍事領域涉外法律法規，「用法治維護國家利益」。

根據微信公眾號「國防部發布」，習近平下午在出席13屆全國人大5次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，要貫徹依法治軍戰略，提高國防和軍隊建設法治化水準。

他說，要著眼於全面加強解放軍「革命化、現代化、正規化」建設，構建「中國特色軍事法治體系」，加快治軍方式根本性轉變。

習近平表示，要深化軍事立法工作。要做好法規制度實施工作，落實聯合作戰法規制度，嚴格依法加強部隊管理。此外，還要加強涉外軍事法治工作，「統籌謀劃軍事行動和法治鬥爭」，健全軍事領域涉外法律法規，更好用法治維護國家利益。

他最後強調，全軍要「抓緊抓實備戰打仗工作」，協助地方做好「維護社會大局穩定」工作，及時有效處置各種突發情況，保持國家安全穩定。

據報導，會中安排6名代表發言，就完善軍事法規制度體系、做好軍事鬥爭法理準備、加快國防科技創新等問題提出建議。（編輯：邱國強）1110307