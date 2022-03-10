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再教育營2/48

聯合國人權專員5月訪新疆 北京：將提供便利

2022/3/10 09:54（3/10 10:09 更新）
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（中央社台北10日電）聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）5月將訪中國，期間並赴新疆參訪。對此，中國外交部昨天表示歡迎，並指雙方正就具體安排進行協商，中方將為訪問提供便利。

據中國外交部官網，外交部發言人趙立堅昨天下午在例行記者會作上述表態，並指中方在相關訪問上的立場是一貫、明確的，訪問目的是促進雙方交流與合作，「我們一貫反對個別國家利用此事進行政治操弄」。

趙立堅一月時也曾對巴舍萊計畫訪問一事表示歡迎，強調訪問目的是提升交流合作，而非調查，「邀請很早以前就已發出」。

外電報導，巴舍萊8日告訴聯合國人權理事會（UN Human Rights Council），「我很高興能宣布，我們最近跟中國政府達成訪問協議」。

巴舍萊表示，她的辦公室與北京已「開始進行訪問的具體準備工作，預計是在5月參訪」。

巴舍萊此前持續要求訪問新疆。人權團體表示，新疆至少有百萬以穆斯林為主的少數民族被關進「再教育營」；中國政府也被控大規模侵犯人權，包括強迫女性絕育和勞動等。北京當局則否認所有相關指控。（編輯：周慧盈）1110310

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