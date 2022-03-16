俄烏掀台海局勢熱議 國台辦：反華勢力沉迷冷戰

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（中央社台北16日電）俄烏戰事掀起台灣憂患意識，台海局勢備受關注，國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮回應，一些外國反華勢力沉迷冷戰思維打「台灣牌」，煽風點火破壞兩岸關係。

國台辦今天上午舉行記者會，朱鳳蓮在記者問答中作出以上表示。

俄烏戰爭發生後，台灣面對中國大陸軍事威脅相關討論浮上國際檯面。朱鳳蓮說，中國維護自身主權和領土完整，不容任何外來干涉，一些外國反華勢力沉迷於冷戰思維打「台灣牌」，煽風點火破壞兩岸關係。民進黨當局甘當外部勢力「以台制華」的棋子，不斷謀獨挑釁，這根本是在害台灣。

台灣日前宣布加入經濟制裁俄羅斯，且向烏克蘭金錢捐助，俄烏戰爭也掀起台灣人對於台海局勢的憂患意識。

朱鳳蓮對此批評，台灣藉著烏克蘭問題「蹭熱點、刷存在」，渲染所謂中國大陸威脅，刻意升高兩岸對抗與謀獨的主調，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但我們絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

美國政府在2020年12月宣布批准對台灣出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System, FICS），台美已在日前正式簽署這項採購合約。

「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器」，朱鳳蓮說，反對美國對台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。民進黨一再拿台灣納稅人血汗錢購買美國軍火，企圖「以武謀獨」，不會得逞，只會損害台海和平穩定，損害台灣民眾利益。

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白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間3月14日在義大利羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，會晤內容提到包括美方對中俄結盟、北京在台海挑釁作為等議題。

朱鳳蓮指出，楊潔篪已向美方重申關於「台灣問題」的立場和主張，強調事關中國主權和領土完整。要求美方認清「台灣問題」的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，不要在危險的道路上越走越遠。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110316