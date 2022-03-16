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林鄭月娥
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疫情衝擊港官民望 學者：不影響北京選擇

2022/3/16 12:51
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（中央社記者張謙香港16日電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）轉趨嚴峻之下，香港行政長官（特首）林鄭月娥及其他高層官員的民望各受影響，但有學者指出，這不影響北京方面對特首的「選擇」。

香港特首選舉因疫情延遲至5月舉行，林鄭月娥至今尚未表態是否競選連任，而除了林鄭月娥外，目前還沒有其他大熱人選浮現，此前輿論只曾點名財政司司長陳茂波和前特首梁振英等少數人。

所以，林鄭月娥仍是潛在熱門人選。

但根據香港民意研究所昨天公布的一項調查，受訪的1000名港人中，林鄭月娥的最新評分為26.6分，比一個月前顯著下跌5.2分，創2020年4月以來新低。

此外，有40%受訪者給予林鄭月娥0分，其民望淨值為負67個百分點，比一個月前顯著下跌14個百分點，創2020年2月以來新低。

林鄭月娥今早被記者問到民望下跌時說，她虛心接受大家的批評，也會努力督促大家繼續抗疫，這是目前她的心裡話，沒有想到其他問題。

另據調查，政務司司長李家超的支持度評分為34.8分，民望淨值為負14個百分點；財政司司長陳茂波的支持度評分為44.7分，民望淨值為正11個百分點，創2017年2月初有紀錄以來新高。

對於上述民調，明報今天引述立法會議員田北辰說，林鄭月娥民望下跌與疫情有關，但北京中央「揀選下任特首」時未必視乎民望。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽也指出，這對北京中央「挑選下任特首」影響不大，並指林鄭月娥作為特首，市民認為她要為政府抗疫表現負責，民望自然下跌。（編輯：吳柏緯）1110316

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