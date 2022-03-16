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北京派遣3百名醫護人員抵香港 支援防疫

2022/3/16 17:54
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（中央社記者張謙香港16日電）應港府求援，由北京中央方面派遣的300名醫護人員今天抵達香港，將協助防疫救護。

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情嚴峻，港府求助北京中央支援。而北京方面支援的重點之一是派遣醫護人員來港工作，以彌補港方的不足。

300名醫護人員下午經深圳蓮塘口岸入境，香港特區行政長官林鄭月娥、醫院管理局主席范鴻齡等人到場迎接。

林鄭月娥向醫護團隊表示，當前香港疫情嚴峻，重中之重是減輕重症、減少死亡及減少感染。在北京中央政府的支持下，加上醫護團隊來港協助，有信心一定可以戰勝疫情。

14日，中國大陸首批援港醫護人員共75人率先抵港，他們被安排在香港機場附近的亞洲國際博覽館社區治療設施工作。

這批醫護人員有醫生和護生，將協助病患救護，並以香港醫管局名譽僱員身分在港工作。

至於今天抵港的第2批大陸醫護人員，相信將會被安排在俗稱「方艙醫院」的臨時治療設施工作，協助拯救症狀輕微的確診者。

目前北京方面已協助香港設立了4個方艙醫院，可提供1萬4000張以上病床。（編輯：邱國強）1110316

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