中國放寬染疫病人出院標準 張文宏：基於科學

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（中央社記者張淑伶上海17日電）上海市華山醫院感染科主任張文宏今天解讀中國最新版COVID-19（2019冠狀病毒疾病）診療方案，他表示，這次的大調整是透過足夠的科學數據來保證，會為未來抗疫騰出空間。

中國國家衛生健康委醫政醫管局15日發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，對COVID-19防疫措施作出重大調整，放寬病人出院標準和出院後的管理。

新版方案中，出院標準核酸檢測Ct值由40變成35；出院後原本還要到指定地點隔離14天，現在可以直接回家居家觀察7天。

跟據澎湃新聞直播，張文宏今天出席上海疫情防控新聞發布會時說，做出這樣一個重大決定非常不容易，需要非常多科學研究堆砌在那裡，這是基於循證醫學和科學研究基礎做出來的。

他提到，住院病人的「拖尾」現象極為嚴重，如果要等待Ct值從「35-40」這一段，有些人要花幾個月才能完成。問題是這幾個月在醫院裡住著，在救治裡面毫無意義，如果不具備傳染性，再把他關在醫院裡也是極不合理的。

他說，當病毒載量到了一定低程度以後，就不再具有傳染性，病人出院後居家7天，再做一次核酸檢測符合病毒很低的水準就可以了。這是一次大調整，透過足夠科學數據做為依據。

他表示，現在上海的COVID-19病人平均住院天數是15天，但是核酸檢測標準調整後，可能降低到10天，而且出院後可以直接居家。

此外，這次新版診療方案中，把病人按照輕症、重症還有高危因素進行分層，輕症病人和無症狀的人會隔離在指定具有醫療條件的隔離點進行觀察，可以留出更多醫療資源救治重症病人。

張文宏說，透過這幾個重大標準的制定，會為未來抗疫騰出空間。

張文宏昨天邀請約50至60位專家在網路上進行了一次閉門大討論，共同結論是，「這次『診療方案』是目前所有版本中最科學、最好的」。（編輯：李雅雯）1110317