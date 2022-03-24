上海醫療資源吃緊民怨叢生 張文宏稱不斷改進

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（中央社記者張淑伶上海24日電）上海因疫情蔓延，醫療資源吃緊，陸續傳出民怨。有感染者反應被收治後沒有人管，也有居民反應被封控時間過長。抗疫專家張文宏說，短時間內收治大量感染者，有困難但不斷改進。

23日，一篇標題為「一個上海居民的新冠記錄」的文章在網上熱傳，文章記述作者因COVID-19的核酸檢測呈陽性後被送入集中隔離，但有關人士與他的溝通重複而混亂、隔離點內多人耗時等待、患有高血壓的90歲奶奶高血壓藥快吃完、病房內各種問題和需要無法即時解決等。

文章曝光後引發關注，隨後這名網友「林下林下」更新了微博，表示醫生已來查房、配好藥，至於同房老奶奶缺的藥，醫生表示會用其他藥來代替。

上海市華山醫院感染科主任張文宏今天凌晨發文，表示上海在打著抗疫以來最艱難的仗，感染人數超過了年前的預期，醫療資源一下子變得吃緊。短時間內收治了以無症狀與輕症為主的大量感染者，「我們不能假裝毫無困難」，但在跟著疫情變化不斷學習和改進。

張文宏的文章還說，也有民眾反映，「封控區內生活照顧不夠，封控時間過長，醫院反覆封控造成正常看病困難」的情況。他表示這些問題不應該迴避，在今後的抗疫中要一一解決，要不然，抗疫成功的意義就會大打折扣。

他說，抗疫將是一個長期的過程，既要控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存。「這些將成為上海抗疫後一階段的重點。」

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他認為，今後抗疫，「維持生活正常化」應該放到跟「動態清零」同樣重要的位置。

張文宏表示，當前採取的策略主要是：滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。篩查大數據顯示有向好的跡象：非管控區域全員滾動篩查的病例占比逐漸走低，僅占總病例的10%，預示社會面疫情逐漸受控。「疫情的拐點（轉折點）雖尚未出現，但形成拐點的條件已經逐步具備。」（編輯：沈朋達）1110324