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世界民主運動大會將在台舉辦 陸：藉民主行謀獨

2022/3/30 11:58
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（中央社記者沈朋達台北30日電）美國國家民主基金會（NED）將與台灣合作，10月在台舉辦世界民主運動全球大會，總統蔡英文將擔任講者。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮則指，台灣政府藉民主之名搞謀獨之實。

她又批評立陶宛將在台設辦事處，是台灣靠「外部勢力」謀獨。

中國國務院台灣事務辦公室今天舉辦例行記者會，朱鳳蓮在回應媒體提問時作上述表示。

美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）近日訪台，宣布將與台灣民主基金會等台灣公民社會團體合作，於今年10月在台北舉辦世界民主運動全球大會，總統蔡英文也將擔任講者。

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朱鳳蓮對此宣稱，NED「打著民主旗號，幹著滲透顛覆的勾當」，已被有關部門列入制裁名單。「民進黨當局」與「反華組織」勾連，「藉民主之名搞謀獨之實」，進行政治操弄，蠱惑民眾，只會慘敗收場，必將受歷史懲罰。

對於立陶宛近日表示準備在台灣設立經貿辦事處，朱鳳蓮首先督促立方及早糾正在台灣議題上「犯的錯誤」，接著批評台灣政府在國際上滲透拉攏一些反中勢力，企圖靠外部勢力謀獨，只會以失敗收場。（編輯：李雅雯）1110330

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