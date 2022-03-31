澳官員挺台 中國國防部：做好付出慘痛代價準備

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（中央社記者張淑伶北京31日電）澳洲國防部助理部長日前表示，澳洲必須有所準備，慎防中國可能對台灣採取行動。中國國防部發言人吳謙今天稱，若澳方一意孤行，則必須為干涉中國內政做好付出慘痛代價的準備。

根據微信公眾號「國防部發布」，中國國防部今天舉行例行記者會。有記者問到，澳洲計劃在美英協助下，打造一支核潛艇艦隊，並將投入預算擴軍。澳媒評論稱，中國的軍事建設是澳增加國防開支的主要原因之一。此外，澳洲助理防長稱，澳必須為解放軍「在台灣和其他地方潛在行動」做好準備。中方對此有何評論？

吳謙表示，近期，澳洲一些政客密集炒作涉中議題，多次就雙邊關係、涉台等問題發表「錯誤言論」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他說，美英澳開展核潛艇合作，損害國際核不擴散體系，破壞地區和平穩定。澳方罔顧事實，透過「中國軍事威脅論」大幅擴軍、大幅增加軍費預算，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙還說，澳方在台灣議題上的「錯誤言論」是非常危險的。他正告澳方，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政」，不容任何外來干涉。「如果澳方一意孤行，則必須為干涉中國內政做好付出慘痛代價的準備」。

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隨著俄羅斯入侵烏克蘭，中國可能對台動武的話題再度成為澳洲輿論焦點。澳洲國防部助理部長海斯迪（Andrew Hastie）6日接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時提到，中國或將展開「在台灣和其他地方的行動」，對此，澳洲必須有所準備。

海斯迪指中國和俄羅斯「兩大獨裁勢力」在戰略上深深地互相影響。中國和俄羅斯一樣是「擴張主義強權」，對此，澳洲必須要有所準備。澳洲政府正斥資2700億澳元（約新台幣5.6兆元）充實國防，以便捍衛主權和保護人民。（編輯：楊昇儒）1110331