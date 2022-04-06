拜登政府3度軍售台灣 北京：將採堅決有力措施

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（中央社記者張淑伶北京6日電）美國5日再批准對台軍售，預計總額為9500萬美元。中國外交部發言人趙立堅今天下午對此表示強烈譴責，聲稱中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

美國國防安全合作署（DSCA）5日宣布，美國國務院已經決定同意對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元（約新台幣27億2361萬元）。

據澎湃新聞報導，趙立堅今天下午在外交部例行記者會上，回覆相關問題時重申既定立場，指美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報、特別是「八一七公報」規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅聲稱，美方應撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

這次是拜登政府今年第2度、任內第3度對台軍售。上一次為2月7日，美國國防安全合作署宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計劃。當時中國外交部曾經回應，中方「必將採取正當有力措施」。

隨後在2月21日，中國外交部發言人汪文斌表示，根據中國「反外國制裁法」的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的行為實施反制。（編輯：楊昇儒）1110406