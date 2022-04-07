美批准對台軍售 中國國防部：向美嚴正交涉

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（中央社記者張淑伶北京7日電）美國5日再批准對台軍售，中國國防部發言人譚克非今天對此表示，中方向美方提出嚴正交涉，並稱共軍將採取有力措施，「堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

中國國防部微信公眾號今天發布「就美對台軍售答問」，譚克非重申中國立場，指美國向台灣出售武器是嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，「粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定」。

他表示，中方對此表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

譚克非說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。「中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

除了中國外交部、國防部對於美國對台軍售作出回應外，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光6日也對此表示，美方應立即糾正對台售武的行徑，「停止在涉台問題上玩火」。

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他批評，「民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁，企圖『以武拒統』，拿台灣同胞血汗錢購買武器，謀取政治私利，只會把台灣同胞一步步往火坑里推」。

美國國防安全合作署（DSCA）5日宣布，美國國務院已經決定同意對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元（約新台幣27億2361萬元）。這次是拜登政府今年第2度、任內第3度對台軍售。（編輯：李雅雯）1110407