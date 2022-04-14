長春市宣布 實現社會面清零

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（中央社台北14日電）中國吉林省長春市官方今天在防疫記者會上宣布，依據國家疫情防控有關規定，透過最新一輪核酸檢測結果綜合研判，4月13日24時長春市實現社會面清零目標。

中國3月起多地發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，疫情尤其集中在吉林省、上海市。吉林省政府甫於8日宣布吉林市實現社會面清零；長春市於14日跟進宣布，已經達成社會面清零目標。

據人民網報導，長春市官方判定4月13日24時實現社會面清零。官方強調，長春市自3日起落實一體化防控指揮系統，以小區為單位，深入實施全域靜態管理、全員核酸檢測、全面疫調、全民清潔消殺、全程查缺補漏等綜合防控措施，分批分期實施清零。

長春市官方指出，接下來將採取愈加精準防控措施和分區分級差異化防控策略，鞏固疫情防控結果，做好重點人群和重點場所管控，加強大健康數據管理和監測預警。

社會面管控將持續，封控區繼續實行「區域封閉、足不出戶、服務上門、管控區足不出區、錯峰取物、嚴禁聚集」。防範區和無疫小區「足不出區、錯峰下樓、避免聚集」，做到解封不解防。

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另也將恢復生產、生活秩序，閉環管理下的商場超市、物流配送要恢復。做好復工、復產，保持產業鏈、供應鏈穩定運轉，有序推動復商復市、復學復課。暢通農民返鄉綠色通道，解決農資供應運輸問題。

據吉林省政府官方資料說明，社會面清零是指一種疫情防控狀態，在COVID-19本土疫情發生後，經過綜合防控措施，實現所有新增確診病例或無症狀感染者都是在隔離管控場所或閉環管理場所內發現，社會面沒有出現陽性感染者，疫情社區傳播風險得到有效控制。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110414