中國核酸檢測已達115億人次 官方：全球領先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國國家衛健委今天說，中國核酸檢測能力達到一天5165萬管，COVID-19疫情以來已完成約115億人次，處於全球領先地位。衛生官員說，中國是世界唯一能做到大規模人群篩查的國家。

據央視新聞，中國國家衛生健康委員會今天說，截至目前，中國核酸檢測（PCR）能力達到5165萬管／天，處於全球領先地位。COVID-19疫情發生以來，已經完成了大約115億人次的檢測，為及時發現感染者，實現「動態清零」提供有力保障。

報導稱，核酸檢測是判斷COVID-19感染的「金標準」。截至目前，中國大陸有1.31萬家醫療衛生機構具備檢測能力；檢測能力達到5165萬管／天；有近15萬名技術人員從事COVID-19核酸檢測；共批准上市37個核酸檢測試劑；創新開發了5合1、10合1、20合1混採檢測技術，檢測策略也在不斷優化。

官方稱，中國大陸核酸檢測普遍達到6小時以內得出結果；西安、鄭州、天津等地可在一天內完成約1200萬人口的核酸檢測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國家衛健委臨床檢驗中心副主任李金明稱，中國是世界上唯一能夠做到大規模的人群篩查去發現傳染源感染者的國家。透過核酸檢測，精準快速地流調，發現可能的傳染源、密切接觸者、次密切接觸者，在短時間內有效地控制疫情。

儘管中國核酸檢測能量全球第一，但上海市爆發Omicron疫情後，由於感染者持續暴增，核酸檢測耗時耗力，官方首度引入抗原檢測（快篩）進行普篩。（編輯：楊昇儒）1110416