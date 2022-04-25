北京浮現疫情掀搶購潮 官員只看數據稱正常無虞

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（中央社台北25日電）中國首都北京疫情浮現警訊，當地居民紛紛搶購囤貨，多間生鮮電商平台出現食品供應不足，配送運力吃緊。但北京市官員只看數據，以讀稿方式向市民說明貨源充裕、交易正常。

據界面新聞報導，隨著北京COVID-19疫情蔓延，北京各地區出現「搶菜熱」。24日官方通報，25日起朝陽區要進行常態化核酸檢測，當晚朝陽區部分地區出現了生鮮電商平台供應不足的情況。

叮咚買菜表示，24日中午12點北京整體訂單量暴增50%以上，其中垡頭、潘家園等涉疫情風險區域更明顯上漲。其他電商平台北京門店訂單量也激增。

24日晚上約9時，盒馬、每日優鮮、叮咚買菜、美團買菜等平台部分商品，如牛肉及雞蛋等供應不足，配送運力也吃緊。美團買菜表示，即日起北京地區訂單配送時間將延長至凌晨12點，除個別積壓站點外，盡可能保證完成當日訂單配送。

25日早上約8點北京市朝陽區十里堡的盒馬門店，線上APP顯示配送已約滿，同區的美團買菜的配送時間也較平常延遲。

報導指出，相關電商表示會增加貨源供應，盒馬相關負責人表示，民生商品的整體備貨量已經提高至平常的2至3倍。豬肉、雞肉和雞蛋供應也較平常額外增加近2倍，蔬菜較平日增加了近3倍備貨量。

叮咚買菜也表示，民生商品備貨較平日增加1.5倍以上。美團買菜稱，按日常消費的3到5倍備貨。京東七鮮表示，目前北京整體備貨量已加大至平常的3倍以上。

財新網拍攝的相片顯示，25日北京朝陽區青年路附近一家大型超市，奶製品的貨架被搶購一空，大部分蔬菜也售罄，不少市民擠在雞蛋櫃台前買雞蛋，工作人員忙於補貨。

不過，北京官方仍然表示民生商品供應充足。

據中新社官網中新網報導，北京市商務局副局長趙衛東24日在記者會表示，從批發端看，近一週蔬菜日均上市量穩定在2.2萬噸以上，特別是北京突發局部疫情，經積極協調批發市場、組織貨源、加強調度，24日蔬菜上市量2.27萬噸，較前日增加9.1%。

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趙衛東指出，從零售端看，商超門店、社區菜店及直營直供等各類生活必需品和日常生活供應物資平穩；從運輸端看，各類生活必須品運通車輛運輸暢通，近一週各收費站日均運通車車輛通行6800餘輛，較上一週增加13.4%，近2天綠通車通行車輛均超過7100輛，完全能夠滿足運輸需求。

他說，從末端貨運送看，經向各區和重點保供企業了解，社區菜店、網點、門店、電商等末端配送基本正常，對於公共小區周邊短時間內出現消費量激增現象，市區即時按照點對點檢測補貨機制，指導企業加強調度，滿足市民消費需求，貨源供應得到基本解決。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110425