中共政治局會議 對房市和平台經濟釋積極訊號

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（中央社記者沈朋達台北29日電）中共總書記習近平今天主持召開政治局會議，會議支持各地完善房地產政策；並提出支持平台經濟發展的措施。會議也審議「十四五」人才發展規劃，著力發展京滬和粵港澳大灣區。

中國官媒新華社報導，中共中央政治局29日召開會議，由中共總書記習近平主持。會議研究當前經濟形勢和經濟工作，並審議「國家『十四五』期間人才發展規劃」。

會議提到，COVID-19疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升，穩增長、穩就業和穩物價面臨新挑戰。要做好經濟工作、切實保障改善民生。

在防疫方面，會議強調「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」是中共黨中央的明確要求。會議提到，要「堅持動態清零」，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議也要求加大宏觀政策調節力度，扎實穩住經濟，「努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間」。並要實施好退稅減稅降費等政策，用好各類貨幣政策工具，並抓緊謀劃增量政策工具。

房市部分，會議強調要堅持房住不炒的定位，「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，「促進房地產市場平穩健康發展」。

中國去年強力整頓房地產市場後，面臨經濟成長趨緩壓力。截至4月初，超過60座城市發布房地產寬鬆政策，包括：提供購房補貼、購房優惠等，也有多地取消限購令。

在資本市場方面，會議表示要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制的改革，引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。

平台經濟方面，要促進平台經濟健康發展，完整平台經濟專項改革，實施常態化監管，並提出「支持平台經濟規範健康發展的具體措施」。

香港經濟日報引述中國官媒報導，本次會議未如去年中央經濟工作會議後發文提到，要加強對資本有效監管、防止資本野蠻增長。

會議要求各級黨委和政府要團結帶領廣大幹部群眾齊心協力，「以實際行動迎接黨的二十大勝利召開」。

本次會議也「國家『十四五』期間人才發展規劃」。會議表示，要全面加強中共對人才工作的領導，牢固確立人才引領發展的戰略地位，全方位培養引進用好人才。

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會議強調，要重點布局、梯次創新，加快建設世界重要人才中心和創新高地。北京、上海和粵港澳大灣區要堅持高標準，努力打造成創新人才高地示範區。而一些高層次人才集中的中心城市要採有力措施，建設吸引和集聚人才的平台，加快行程戰略支點和雁陣格局。

會議提到，要大力培養戰略科學家、打造大批一流科技領軍人才和創新團隊。造就大規模青年科技人才隊伍，培養大批卓越工程師。並把人才培養的著力點放在基礎研究人才的培育上。（編輯：曹宇帆）1110429