長沙樓房倒塌已救出7人 傳受困者多為大學生

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中國湖南長沙市一棟違規加蓋的8層老舊房屋在4月29日突然倒塌，救難人員5月2日凌晨持續進行搜救任務。（中新社）

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（中央社記者張淑伶北京2日電）中國湖南長沙市一棟違規加蓋的8層老舊房屋在4月29日突然倒塌，傳受困者多為大學生，昨晚已救出第7人。中國住建部要求各地汲取此教訓，對經營性自建房全面徹查。

據官方通報，這起事故有23人受困，已救出7人，還有39人失聯。第7名獲救者受困約52小時後被救出。

這棟倒塌的樓房位在長沙醫學院附近，網傳一份請願書中，事故相關家長自己統計了36名失聯的大學生名單，他們並要求救援過程的資訊要公開對稱。

據中國新聞週刊，這棟倒塌的大樓內有餐館、私人影院、旅館等。網傳訊息顯示，事故發生時正值中午用餐時間，有些人正在買午餐，還有人正用通訊軟體和朋友聊天，卻從此不再回覆，只剩下對方不斷發出文字訊息想確認平安。

中國青年報報導，長沙市一名人大代表透露，2021年春節前，他曾到後來的事故地點用無人機航拍，發現長沙醫學院校園外商業街違章建築隨意加層、隔斷及髒亂差的問題。坍塌事故發生前他曾看到，長沙醫學院後街還有正在加蓋樓層的建築。

中共總書記習近平4月30日指示，要求不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責。長沙公安機關5月1日對9名涉案人員予以刑事拘留，包含設計施工負責人，指他們在這起倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

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央視網報導，住房和城鄉建設部1日在湖南長沙設主會場召開視訊會議，要求各地認真吸取長沙居民自建房倒塌事故教訓，切實防範和遏止安全生產重特大事故發生。

會議要求，特別是對經營性自建房及此前農村房屋安全隱患排查整治範圍之外的自建房，要進行全面徹查。對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。（編輯：曹宇帆）1110502