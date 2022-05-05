長沙樓房倒塌案繼續搜救 已知10人獲救5人罹難

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（中央社台北5日電）中國湖南長沙市一棟違規加蓋8層樓房在4月29日突然倒塌，事發後第131個小時，5日凌晨再添1人獲救，目前累計10人獲救、5人罹難。官方表示，搜救作業持續進行中。

據中國新聞網報導，長沙居民自建房倒塌事故第5次新聞發布會在5日舉行，官方作出上述表示。

長沙居民自建房倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長、長沙市委副書記、長沙市長鄭建新說，在剝離倒塌建築物過程中，始終不放棄任何一個挽救生命的機會，盡最大努力做好搜救工作。4日晚間8時40分左右再次靜默探測時發現一名倖存者，成功將這名被困130多個小時受困者救出，送醫救治。

鄭建新強調將繼續全力搜救受困者；同時長沙全面展開居民自建房大排查、大整治，加快推進問題整改，堅決防範類似事故發生。

據官方1日通報，這場發生在4月29日中午12時24分的長沙居民自建房倒塌事故，初步估計造成23人被困、39人失聯。目前累計10人獲救、5人罹難。

據中國新聞週刊報導，倒塌樓房內有餐館、私人影院、旅館等。事故發生時正值中午用餐時間，有些人正在買午餐，還有人正用通訊軟體和朋友聊天，卻從此不再回覆，只剩下對方不斷發出文字訊息想確認收訊人是否平安。

這棟樓房原為6層樓半磚混結構，1樓為大門，2樓為飯店，3樓為私人影院，4至6樓為家庭旅館，以上則為自住房。樓房在2012年建為6層，到了2018年加建到8層，承租戶對房屋還有不同程度結構更動。

中共總書記習近平在4月30日指示，要求不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責。

新華社1日報導，事故發生後，長沙公安機關成立專案組立案偵查，並於1日對9名涉案人員予以刑事拘留。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110505