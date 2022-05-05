更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬35例 增5死、73中重症
首頁 / 兩岸

長沙樓房倒塌案繼續搜救 已知10人獲救5人罹難

2022/5/5 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國湖南長沙市一棟違規加蓋8層樓房在4月29日突然倒塌，事發後第131個小時，5日凌晨再添1人獲救，目前累計10人獲救、5人罹難。官方表示，搜救作業持續進行中。

據中國新聞網報導，長沙居民自建房倒塌事故第5次新聞發布會在5日舉行，官方作出上述表示。

長沙居民自建房倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長、長沙市委副書記、長沙市長鄭建新說，在剝離倒塌建築物過程中，始終不放棄任何一個挽救生命的機會，盡最大努力做好搜救工作。4日晚間8時40分左右再次靜默探測時發現一名倖存者，成功將這名被困130多個小時受困者救出，送醫救治。

鄭建新強調將繼續全力搜救受困者；同時長沙全面展開居民自建房大排查、大整治，加快推進問題整改，堅決防範類似事故發生。

據官方1日通報，這場發生在4月29日中午12時24分的長沙居民自建房倒塌事故，初步估計造成23人被困、39人失聯。目前累計10人獲救、5人罹難。

據中國新聞週刊報導，倒塌樓房內有餐館、私人影院、旅館等。事故發生時正值中午用餐時間，有些人正在買午餐，還有人正用通訊軟體和朋友聊天，卻從此不再回覆，只剩下對方不斷發出文字訊息想確認收訊人是否平安。

這棟樓房原為6層樓半磚混結構，1樓為大門，2樓為飯店，3樓為私人影院，4至6樓為家庭旅館，以上則為自住房。樓房在2012年建為6層，到了2018年加建到8層，承租戶對房屋還有不同程度結構更動。

中共總書記習近平在4月30日指示，要求不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責。

新華社1日報導，事故發生後，長沙公安機關成立專案組立案偵查，並於1日對9名涉案人員予以刑事拘留。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110505

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族