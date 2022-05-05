中國國常會再出手穩經濟 推動外貿企業保穩提質

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）為穩定受疫情衝擊的經濟情勢，中國持續端出政策。國常會今天進一步出手穩經濟與產業鏈、供應鏈，提出推動外貿企業「保穩提質」的5項措施，幫扶外貿企業應對困難。

據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強5日主持國務院常務會議，部署進一步為中小微企業和個體工商戶提出紓困措施，以保市場主體、穩就業；同時，確定推動外貿「保穩提質」措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。

為協助外貿企業應對當前的困難，會議提出5項措施：一要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業的進出口；二要有力有序疏通海空港等集疏運，利用航空貨運運力；三要推出便利的跨境電商出口退換貨政策；

四要加大外貿企業信貸投放，支援銀行不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳理一批急需資金的企業予以重點支援；五要優化廣交會等平台服務。各地要妥善使用對外經貿發展專項資金，支持中小微企業參加境外展會。

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會議指出，中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐，目前相關市場主體的困難明顯增多，要加大幫助與支援力度：

一是落實已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工等政策舉措；二是加大政策扶持，特別是金融扶持；三是在5月底前全面排查機關事業單位、大型企業拖欠的中小企業帳款，發現一起清償一起。（編輯：楊昇儒）1110505