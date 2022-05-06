長沙樓房倒塌結束搜救 僅10人獲救53死

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（中央社台北6日電）中國湖南長沙市一棟違規加蓋8層的樓房4月29日突然倒塌，今天凌晨事故現場搜救工作結束，總計僅10人獲救53人喪命，長沙市委等官員就事故向社會道歉。中國國務院成立調查組展開調查。

中國官媒人民網報導，根據今天上午因長沙居民自建房倒塌事故而召開的第7次記者會，經緊急搶救，6日凌晨3時3分事故現場已結束搜救工作，被困及失聯人員全部尋獲，總計10人獲救53人不幸死亡。

報導說，湖南省委常委、長沙市委書記吳桂英與長沙市委副書記、市長、長沙居民自建房倒塌事故應急救援和善後處置指揮部指揮長鄭建新等市領導，以及望城區政府主要負責人起立鞠躬，向所有遇難者表示哀悼，並向所有遇難者家屬及傷者表示慰問，向社會大眾致歉。

吳桂英表示，事故對民眾生命財產安全造成巨大損失，十分慘痛的教訓。長沙市委及市政府將全力救治傷者，做好善後工作，全面配合上級單位徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，給全社會負責任的交待。

報導指出，長沙市委及市政府將加強自建房安全的整治，徹查隱患，務必要維護安全生產的紅線、底線。

中共總書記習近平4月30日指示，要不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責。

央視網今天報導，為落實習近平的指示，根據國家有關法規，中國國務院決定成立調查組，對湖南長沙「4．29」特別重大居民自建房倒塌事故展開調查。

調查工作將按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四個不放過」的原則，還原事故發生經過、查明原因、總結教訓，提出建議，「依紀依法依規嚴肅追責問責，給遇難者家屬、給全社會一個負責任的交代」。

國務院調查組將由應急管理部主導，會同建築、安全、法律等專家組成專家組，提供專業意見。

新華社1日報導，事故發生後，長沙公安機關成立專案組立案偵查，並於1日對9名涉案人員予以刑事拘留。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110506