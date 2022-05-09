中國批歐盟：香港選舉是內政 不容外力說三道四

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（中央社記者張淑伶北京9日電）歐盟發表聲明，指香港特首選舉過程是進一步瓦解「一國兩制」。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是中國內政，輪不到任何外部勢力「說三道四」。

北京日報app（應用程式）報導， 趙立堅下午在外交部例行記者會上回應相關提問時，作上述表示。

趙立堅說，李家超「高票當選」香港行政長官（特首），選舉過程依法依規、「公平公正有序」。這一結果彰顯了香港特區新選舉制度的「民主性、先進性」，說明新選舉制度是一套符合「一國兩制」原則、符合香港實際情況的好制度。

他宣稱，歐盟對此次選舉的過程和結果「指指點點、攻擊抹黑」，這充分暴露了他們「打著民主自由旗號、干涉中國內政、破壞香港繁榮穩定的真實面目」。

趙立堅聲稱，歐盟是「民主雙標」，「對於『泛政治化』和黑暴肆虐的『假民主』他們拍手叫好，對於『符合香港實際』、落實愛國者治港的『真民主』他們卻如坐針氈」。

他又說，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是中國內政，輪不到任何外部勢力說三道四。個別西方國家應立即停止任何形式的「亂港遏華」圖謀。

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香港特首選舉8日舉行，是北京中央授意推動香港新選制後的首個特首選舉，李家超是這場選舉中唯一的候選人。在此之前，北京已經通過「港區國安法」，並在2020年6月底實施。

當地時間8日，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell Fontelles）對此發表聲明，指「歐盟對這種違反民主原則和政治多元化的行為感到遺憾，並視這次選擇過程為瓦解『一國兩制』原則的又一步」。（編輯：邱國強）1110509