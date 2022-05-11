上海單日增1487例 再次達成社會面清零

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）上海疫情降溫，單日新增病例數回到封城前的水準。據通報，10日新增本土確診病例228例和無症狀感染者1259例。新增病例均在隔離管控中發現，代表上海再次達成「社會面清零」。

上海衛健委上午發布，10日新增本土COVID-19確診病例228例和無症狀感染者1259例，其中198例確診病例為既往無症狀感染者轉變，30例確診病例和1259例無症狀感染者在隔離管控中發現。

全部新增1487例都是在隔離管控中發生，代表上海在10日再次實現社會面清零。

另據通報，10日新增本土死亡7例，平均年齡87.3歲，年齡最小75歲，年齡最大98歲。

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根據微信公眾號「華山感染」發布，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的團隊與復旦大學生命科學學院王鵬飛的團隊近期合作研究，對於適宜接種的人群，推廣疫苗加強針注射仍是預防病毒傳播，特別是應對Omicron傳播的有效手段之一。

研究強調，Omicron疫情雖然較原始病毒株及Delta變種病毒的病死率及重症率有所下降，但仍可導致高齡人群或免疫缺陷人群的重症率增加，因此進一步提高全程疫苗接種及加強接種比例對適宜接種的人群十分重要。（編輯：呂佳蓉）1110511