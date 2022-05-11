台灣爭取參與世衛大會 國台辦重提九二共識

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（中央社記者張淑伶北京11日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，台灣曾在「一個中國原則的九二共識」基礎上，連續8年參與世界衛生大會（WHA），但這個政治基礎自2016年5月以來不復存在。

第75屆世界衛生大會預計22日至28日在瑞士日內瓦舉行，台灣仍在爭取參與。

朱鳳蓮今天在中國大陸國務院台灣事務辦公室舉行的例行記者會上說，世界衛生組織（WHO）是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，「台灣地區作為中國的一部分無權加入」。

她說，關於台灣參與世界衛生組織活動問題，陸方的一貫立場是必須按照「一個中國」原則來處理。

她說，2009年至2016年，在兩岸均堅持「體現一個中國原則的九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣以「中華台北」名義、觀察員身分連續8年參與世界衛生大會。「這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排。」

朱鳳蓮說，民進黨自2016年5月執政以來，否定體現「一個中國」原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，「導致台灣地區參與世界衛生大會的政治基礎不復存在」。她將此結果歸因於民進黨，並指「任何炒作世衛大會涉台問題，企圖在國際上坑蒙拐騙、造勢挑釁，都是徒勞的」。

在中國打壓下，台灣2017年起已連5年未能獲邀參與WHA。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

外交部長吳釗燮9日表示，目前台灣還在等待邀請函，沒有放棄努力，預計今年能爭取到更多國家以更高層級、更顯著方式來支持台灣。（編輯：陳沛冰）1110511