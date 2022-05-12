港府證實612基金5名信託人被捕 強調依法行事

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（中央社記者張謙香港12日電）香港當局今天證實警方依國安法拘捕了「612人道支援基金」5名信託人，強調這是依法行事，與被捕人士的職業或宗教背景無關。

港府發言人強調，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士的違法行為而採取執法行動，完全與被捕人士的職業或宗教背景無關。

發言人稱，無人可以凌駕法律或犯了法而不需承擔責任。

發言人並稱，警方調查顯示，有關人士涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反香港國安法第29條。

香港警方也證實，國安處自10日起至今拘捕了2男3女，年齡在45至90歲之間，他們都是「612人道支援基金」的信託人。但一如既往，警方沒有公布被捕者的姓名。

據公布，5人向警方交出所有旅行證件，其中4人獲准交保候查，8月初向警方報到，餘下一人繼續收押。

這次被捕的5人是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩、前立法會議員吳靄儀和何秀蘭，以及嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強。

獲准交保外出的是陳日君、何韻詩、吳靄儀和許寶強；何秀蘭因為涉及其他案件被判刑，仍在獄中，因此未能交保外出。

2019年，泛民主派團體發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，許多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

2021年8月18日，基金方面宣布，即日起停止接收新支援個案，秘書處其後於同年10月31日解散。（編輯：楊昇儒）1110512