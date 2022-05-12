更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

擔憂政治風險 香港職工盟教育基金註銷停運

2022/5/12 20:47（5/12 21:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遭親中港媒點名涉違國安法的「職工盟教育基金」12日召開特別會員大會通過撤銷公司註冊。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
遭親中港媒點名涉違國安法的「職工盟教育基金」12日召開特別會員大會通過撤銷公司註冊。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）香港「612人道支援基金」5名信託人被捕後，遭親中港媒點名涉違國安法的「職工盟教育基金」，今天召開特別會員大會通過撤銷公司註冊，現正處理停止公司業務運作。

據香港網媒「獨立媒體」報導，前職工盟主席鄭清發坦言通過決定，是為了減低其他人承受的「政治風險」。他表示，教育基金過往負責勞工和職業安全宣傳教育，卻被指違法而走上停運之路，對此感到無奈。

隸屬泛民主派的香港職工會聯盟，此前因為不敵國安法的政治壓力，已於2021年10月3日通過解散；聯盟多名重要人士先後被捕入獄。

職工盟2002年成立「職工盟教育基金」，據官網簡介，目標是透過教育與培訓去協助工人改善處境，基金工作包括為基層及失業工友提供不同培訓課程，讓工人可以獲得發展機會。基金也透過教育和宣傳提高工人對勞工法例及職業安全認識。

報導引述鄭清發表示，教育基金轄下的培訓中心去年10月已經停止收生。今天特別會員大會上，會員多關注現在政治形勢評估，為了減低其他人承受的政治風險，因而通過決定。

他說，教育基金的錢是用作培訓課程開支和導師薪資，卻多次被左派報紙點名指稱違反國安法，感到無奈，「但都無辦法」。

「職工盟教育基金」官網目前已關閉無法訪問。

香港大公報、文匯報此前數度發文稱，美國國家民主基金會（NED）撥款給職工盟長達20年。2020年，NED旗下的美國國際勞工團結中心獲撥款港幣272.3萬元，給予香港合作夥伴協助成立新工會。

職工盟教育基金當年的財務報表顯示，總收入暴增近1200萬元。報導以此質疑職工盟涉嫌勾結外國勢力，並稱執法部門正循危害國安方向全面調查。（編輯：楊昇儒）1110512

延伸閱讀
港府證實612基金5名信託人被捕 強調依法行事港媒：612基金信託人何韻詩陳日君等4人交保違反港區國安法 612人道基金信託人陳日君何韻詩等5人被捕
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族