違反港區國安法 612人道基金信託人何韻詩陳日君等5人被捕

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據報導，香港泛民主派此前成立的「612人道支援基金」，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左）、歌手何韻詩（右）等基金信託人11日被捕。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，香港泛民主派此前成立的「612人道支援基金」，5名基金信託人因涉嫌「勾結外國勢力罪」今天已全部被捕，其中包括歌手何韻詩與天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。

香港01稍早報導指出，警方昨晚在機場拘捕了「612人道支援基金」信託人之一的許寶強，指他涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。許寶強是嶺南大學文化研究系前客席副教授。

報導引述消息指出，警方今天傍晚再拘捕了基金另外3名信託人，他們是陳日君、何韻詩及大律師吳靄儀；3人同時因涉嫌「勾結外國勢力罪」而被扣查。

另據獨立媒體報導，仍在服刑的前立法會議員何秀蘭，也因為身為該基金信託人，今天在獄中被捕。

2019年，泛民發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，多人因此被捕。

泛民政黨及團體其後成立「612人道支援基金」，透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。

港區國安法實施後，2021年8月18日，「612人道支援基金」宣布停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也於同年10月31日解散。

據報導，香港警方去年9月介入調查該基金包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。（編輯：楊昇儒）1110511