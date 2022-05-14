卸任不到9個月 茅台集團董事長高衛東被查落馬

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（中央社台北14日電）中共貴州省紀律檢察委員會貴州省監察委員會官網昨晚通報，貴州省煤田地質局黨委委員、局長高衛東涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委省監委紀律審查和監察調查。

據第一財經網今天報導，1972年次的高衛東曾經是茅台集團以及旗下上市公司貴州茅台的董事長。這次被查，距離他去年8月30日卸任還不到9個月。

報導說，入主茅台期間，高衛東任期頗短，僅有一年半，不同於前任個性鮮明、鐵腕治理的董事長李保芳，他並未深得中小股東們的芳心。

報導指出，高衛東任內，茅台業績繼續維持穩健增長，但股價大起大落，曾創下人民幣3.2兆元（約新台幣14.1兆元）的天價市值，股價攀升至最高點每股2627元，但之後又一路跌至1550元以下，數兆市值灰飛煙滅。

與此同時，市場期待的解決茅台行銷體系改革、茅台酒價格失控等問題，在高衛東任內並未實現，他也曾因在茅台經銷大會違規披露系列酒營收業績，2020年12月31日收到交易所監管的關切函。

報導指出，近年來，作為白酒行業龍頭老大的茅台集團，內部持續開展反腐行動，多名高管落馬被查。

高衛東這回被查之前，茅台集團前黨委副書記、董事長袁仁國曾在2019年5月份被通報雙開，原因是他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等方面營私。

報導指出，對於高衛東被查，是否也跟茅台內部反腐有關？知情人士透露毫無關聯，並說：「這事是省裏面查的，我們這邊完全不知情。」因此，高衛東被查是否跟他在執掌茅台前的工作經歷相關，還有待官方說明。

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另據券商中國報導，茅台高管曾是高風險職業，去年9月24日，貴州省貴陽市中級法院一審宣判，茅台酒廠前黨委書記、董事長袁仁國因受賄判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，上繳國庫。

袁仁國受賄前後，茅台集團及子公司、茅台學院，包括袁仁國共有16名高管被查。其中，3名高管在袁仁國落馬前被查；袁仁國事件牽扯進9名高管，另4名高管也均因受賄被查。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110514