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上海單日新增823例 首度達成全市社會面清零

2022/5/17 10:49
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（中央社記者吳柏緯上海17日電）上海16日單日新增病例數維持在千例以下，本土COVID-19確診病例77例和無症狀感染者746例，總計823例。上海官方上午表示，上海已全面社會面清零。

衛健委上午通報， 16日上海新增77例本土確診病例和746例本土無症狀感染者，總計823例。77例本土確診病例中，31例在閉環隔離管控中發現，46例為無症狀感染者轉為確診。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。

封城超過1個半月，今天官方宣布，目前全市16個區都已經達到社會面清零。上海市日前也已確認將分三階段逐步解封，並預計將於6月初至中下旬，全面恢復正常生活秩序。

第一階段時間從16日至21日，為鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。降新增、防反彈，減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、流動、管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段時間從22日至31日，為向常態化防控轉換階段。單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封。

第三階段時間從6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序階段。全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

根據微信公眾號上海發布，上海市委副書記、市長龔正16日主持召開市政府常務會議，會議中強調按照市委部署，堅決築牢疫情防控屏障，統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，加快推進復工復產和經濟恢復。（編輯：曹宇帆）1110517

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