中國證監會祭紓困 聚焦上海吉林等封控城市企業

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國官方急欲解決遭疫情重創的經濟活動，近日接連推出紓困措施為企業減負。根據證監會最新發布的措施，上海、吉林等地企業可享減費、放寬再融資程序等政策。

根據中國證券監督管理委員會20日在官網發布「關於進一步發揮資本市場功能支援受疫情影響嚴重地區和行業加快恢復發展的通知」，藉由「加大直接融資支持力度」、「實施延期展期政策」、「優化監管工作安排」、「發揮行業機構作用」等措施，協受疫情影響的企業。

綜合第一財經、證券時報報導，這份通知主要針對上海、吉林等因爆發疫情而全面實行封控、靜態管理的區域。適用的產業類別包含餐飲、零售、旅遊、民航、交通運輸等受疫情影響嚴重的行業。

報導提及，政策具體將會對企業IPO、再融資、併購提供針對性支援。

在前述受疫情影響嚴重的地區及行業的企業若有意進行IPO，經評估持續盈利能力或持續經營能力未受重大不利影響，除了審核及註冊正常執行，有再融資需求則以「專人對接、即報即審、審過即發」。

針對企業併購重組項目不能按期更新財務資料或發出股東大會通知，可在充分披露疫情對本次重組的具體影響後，申請財務資料有效期延長或股東大會通知時間延期1個月，最多可以延期3次。

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報導引述證監會說法指出，受多重因素影響，包括上市公司在內的企業停工停產、業績下滑，中下游上市公司成本上升，部分行業受疫情影響恢復艱難，民營控股和中小上市公司經營困難明顯增加。「近段時間，國內疫情形勢複雜，內外部環境不確定性加大。」

證監會強調，除推動各項政策執行，也會積極調研走訪，了解市場困難和訴求，加強與其他部門的溝通和協作，共同幫助企業解決實際問題、支持企業克服疫情影響，快速走出困境。（編輯：周慧盈）1110521