監管帶來寒冬 騰訊再傳大規模裁員

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）中國網路大廠裁員潮未止，今年初曾大幅「瘦身」的產業巨頭騰訊再次傳出大規模裁員，涉及多個部門，裁員規模約1成。「騰訊裁員範圍擴大」的話題今天更衝上微博熱搜。

隨著中國針對網路巨頭的監管政策持續收緊，去年下半年開始，不少網路大廠的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三襲來。即便已經經歷過一輪裁員的企業，員工仍無法鬆懈，因為新一輪的優化政策緊接而來。

根據香港經濟日報、21世紀經濟報導，日前曾多次預告集團將步入「寒冬期」，收入及成長都將放緩的騰訊，近日再度啟動新一輪的裁員消息。最先公布的是旗下的騰訊體育，接著擴及到雲端服務、遊戲、廣告與內容業務等多個部門，裁員規模約1成。

在中國監管部門的打壓，加上經濟成長趨緩，使得大多數網路公司銷售成長大幅放緩、股價下挫，大型企業不得不尋找削減營運成本的方法，裁員便是其中之一。騰訊在今年3月間曾傳出裁掉影音串流和搜尋業務的部門約10%到15%的員工。

報導提及，從今年上半年開始，「調整」和「裁員」的話題就一直圍繞著騰訊。騰訊總裁劉熾平在3月舉行的 2021年報電話會議中表示，「目前互聯網行業正在遭遇結構性的挑戰和改變，騰訊作為其中參與者也會主動進行調整。過去，行業是競爭驅動型，投入較大；現在，相比短期收益大家更關注長線業務發展，更健康地投入，尤其是對營銷成本、運營成本和人力成本的優化。」

騰訊再度裁員的消息傳出後，「騰訊裁員範圍擴大」的相關話題衝上微博熱搜，相關評論如「新人更難就業了，畢業就失業的現象更加嚴重」、「騰訊一邊招著人，一邊裁員」。

報導另引述騰訊內部員工透露，在這次裁員之前，公司內部曾「軟性勸退」過一次，是次屬於「硬性裁員」。（編輯：陳沛冰）1110521