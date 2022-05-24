堅持清零重挫經濟 專家：習近平或將被黨拋棄

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（中央社台北24日電）中國國家領導人習近平堅採清零策略應對COVID-19疫情，中國研究專家布朗表示，清零策略重傷經濟，惹怒中產階級；倘若經濟持續衰退，習近平或將被黨拋棄，甚至是和中共一同覆滅。

倫敦國王學院中國研究所主任布朗（Kerry Brown）在美國之音（VOA）23日報導中作上述表示。

布朗指出，習近平不惜一切代價執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零策略，惹怒了中產階級，如果清零政策將中國經濟成長率拉到5.5%以下，社會動亂爆發並非不可能。習近平有極大機率在中共20大連任，但是清零政策若持續引發經濟衰退，習近平或將被黨無情拋棄，甚至和中共一同覆滅。

布朗認為，無法滿足中產階級的期待將是習近平面臨的最大問題，黨內反對派、軍隊、民營企業和少數民族都不太可能撼動他的支配性地位。在歷史上，最絕望的階層通常不是問題，中產階級才是大多數問題的來源；一旦中產階級不高興，政治精英就會介入，麻煩就來了，這個順序不會顛倒過來。

「如果多達5億人的中產階級覺得自己正在失去積蓄、無法賺錢、生活比以往糟糕，這會對中共的領導造成巨大破壞」，布朗強調，相對於共同富裕等其他理念，中產階級才是習近平試圖真正吸引且獲得支持的群體。

關於清零政策背後的心態和邏輯，布朗解讀習近平的考量。布朗說，中共最開始做出清零承諾，當時歐美等發達國家死亡率、感染率都很高時，中共將這視作一個宣傳機會，表明中國制度能夠比西方制度更好地照顧人民。

「現在的問題是很難扭轉這種局面」，布朗說，中國若在錯誤時間放鬆防疫，可能會有非常高的死亡率，一方面也是中國國產疫苗沒有那麼地有效，加上年長者疫苗覆蓋率低，所以放鬆清零政策在政治上是不可被接受的。

布朗直指，上海市清零政策引起很多民怨，可以觀察這種模式是否會無限期地延長和拓展到其他區域，例如北京。如果上海模式是一種全國性的嘗試，恐會在經濟上造成相當大的破壞，將會產生很多憤怒和怨恨。

布朗提到，中國政府應對COVID-19疫情顯得有些恐慌且下了重手，但這並不意味無法控制局面，只要不會無限期地延長封鎖，並且擴大到其他地區。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110524