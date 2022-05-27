中國新增病例漸減 多地仍傳持續封閉管理

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（中央社台北27日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）444例（含確診與無症狀感染），雖然新增病例續降，但各地全員核酸檢測篩不停，同時仍傳出零星社區封閉管理的消息。

中國衛健委上午公布，26日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例102例。

當中本土病例80例，以上海市病例45例最多，依序是北京市22例、天津市7例等，境外移入則有22例。

當天通報無症狀感染者342例，境外移入68例、本土病例274例。單日新增本土無症狀感染者仍以上海最多219例，依序是遼寧省9例、河南省8例，北京市則有7例。

當前中國疫情雖趨緩，但為防生變，各地仍全員篩檢篩不停，包括上海市浦東新區在全境展開篩查，鄰近的杭州市宣布，常態化核酸檢測由48小時延長至72小時。

即使不宣布封鎖，仍陸續傳出社區執行全域靜態管理的消息。像是首都北京海淀區清河街道社區昨天宣布要封閉管理4天，天津市因疫情難斷根，今天全市居民再次核酸檢測，並要求「保持原地相對靜止」。

截至26日，中國現有確診病例3272例（其中重症病例169例），累計病亡病例5226例，累計報告確診病例22萬3837例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診33萬2175例（死亡9374例），澳門特區83例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110527