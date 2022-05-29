英國諾丁漢港人聯署 籲與寧波市切斷姊妹市關係

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（中央社台北29日電）在英國諾丁漢的香港人近期發起聯署行動，促請當地市議會切斷與中國浙江寧波市「姊妹城市」的關係，原因是中國是俄羅斯在俄烏戰爭的共犯。

自由亞洲電台報導，先前諾丁漢的市議會抗議俄羅斯入侵烏克蘭，因此與俄羅斯與白俄羅斯的城市切斷姊妹城市的關係。在當地的香港人近期也呼籲諾丁漢與寧波市切割。

發起這次行動的「諾丁漢與香港站在一起」成員K（化名）表示，近年中共和俄羅斯的極權擴張，讓世界每一個地方都受到影響。比如諾丁漢，就不斷受孔子學院及與中國的經貿協議影響，而中國更是暗中支持俄羅斯。

發起團體在聯署信直指中國是俄羅斯的共犯，加速烏克蘭局勢惡化。從1989年天安門事件、2014年對新疆維吾爾族的種族滅絕行動，再到打壓2019年的香港民主運動，都讓世界看到中共如何剝奪人民的自由與民主。

「諾丁漢與香港站在一起」團體計畫1000人聯署，並預計在6月12日香港抗爭紀念遊行後，將請願信交給當地議會，呼籲諾丁漢與寧波切斷關聯。

K說，就算這次行動最後不成功，他們也會繼續堅持，盼讓更多當地居民，以及其他英國國民都關注所住城市與中共的關係。

報導指出，諾丁漢與寧波市是在2005年締結為姊妹城市。諾丁漢大學更在寧波設了寧波校區，名稱即為寧波諾丁漢大學，這所學校也是首家獲得中國教育部認可的中外合辦大學。

值得注意的是，寧波諾丁漢大學在2006年落成時，時任中共浙江省委書記習近平還出席典禮。

目前全英國有48個城市與中國的城市有「姊妹城市」關係，這次行動是否會產生連鎖格外引人關注。

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前香港浸會大學政治及國際關係助理教授黃偉國指出，香港人移居英國後，香港的抗爭運動進入海外化，並在英國在地化的階段要採取不同策略展開對中國抗爭。

黃偉國表示，部分英國政界人物對中國姿態強硬，但尚未有如美國一樣制定對中國懲罰性措施，而中國在英國高校等的滲透仍然猖獗。英國政壇日後會否形成對中國強硬鷹派力量，仍有待觀察。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110529