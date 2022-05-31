經濟數據造假 江蘇省委前副書記張敬華被雙開

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（中央社台北31日電）中共中紀委、中國國家監委官網今天通報，江蘇省委前副書記張敬華因為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職。張敬華先前與台商頗有交集，通報提到他涉及「經濟數據造假」。

現年60歲的張敬華曾任江蘇省副省長、中共南京市委書記等要職。2021年12月1日，他在江蘇省政協黨組副書記任內，涉嫌嚴重違紀違法被查。

中央紀委國家監委31日通報，經查，張敬華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益。

通報並指張敬華「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，張敬華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

張敬華除了被開除黨籍、公職，其江蘇省第14次黨代會代表資格也遭終止，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

張敬華先前與台商頗有交集。在南京市委書記任內，南京市政府和富士康科技集團2017年9月簽署戰略合作協議；台積電南京廠於2018年10月底舉行開幕暨量產典禮，張敬華與時任江蘇省長吳政隆到場致意；時任新北市長朱立倫2018年3月訪問中國時，也曾會見張敬華。

2018年5月28日，張敬華曾率團訪問台灣，走訪多地並參訪鴻海。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110531