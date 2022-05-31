北京增5人染疫社會面未清零 豐台全區居家辦公

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（中央社台北31日電）北京市保持數天的COVID-19社會面清零30日中斷。北京市政府下午通報，全市今天截至下午3時新增本土感染5例，其中1例來自社會面（非隔離人員），出現在昌平區。

區域管控方面，北京市豐台區鑑於疫情上升，自今早6時至6月5日早上6時，全區實施居家辨公；但通州區在連續7天無新增社會面病例下，今天起，封控區、管控區外的區域恢復正常上班。

北京市政府下午召開防疫記者會通報，30日全市新增本土感染18例。其中豐台區占9例、海淀區8例、石景山區1例；18例中有2例為無症狀感染者，1例為社會面篩查感染者。

北京今天截至下午3時新增本土感染5例。其中海淀區3例，西城區、昌平區各1例；而昌平區的1例為社會面篩查感染者。

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北京市這波Omicron變種病毒疫情自4月22日爆發到今天下午3時，累計本土病例為1757例。其中朝陽區424例居冠，房山區413例，豐台區385例，海淀區265例，其餘行政區及經濟開發區少於100例，而平谷區目前尚未出現病例。

至於北京市備受關注的「社會面清零」，門頭溝、懷柔、延慶區及經濟開發區迄未通報社會面篩查感染者；房山、順義、密云近10天未通報；朝陽、通州、大興區近7天未通報；西城、石景山區近5天未通報；東城、海淀近3天未通報。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110531