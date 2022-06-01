共軍在台灣周邊戰備警巡 再稱劍指「美台勾連」

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（中央社記者沈朋達台北1日電）正值美國參議員達克沃絲率團訪台，共軍東部戰區今天宣布，近日在台灣周邊海空域戰備警巡，針對「美台勾連」。美國總統拜登上月出訪亞洲時，共軍也曾以同樣理由在台周邊演訓。

中國人民解放軍東部戰區今天在官方微博以發言人施毅的名義表示，東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡，「這是針對美台勾連採取的必要行動」。

他批評美國近期頻頻在台灣議題上「搞動作」，說一套、做一套，「明裡暗裡慫恿支持『台獨』勢力」，將把台灣推向危險境地，自己面臨嚴重後果。

施毅宣稱台灣是中國的一部分，戰區部隊「堅決挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）5月30日率團訪台，這是她繼去年6月後，一年內第2度到訪。總統蔡英文昨天接見她時，提到美國國防部正積極研議國民兵和台灣合作交流。達克沃絲則強調美國對台灣安全的支持，「美國不會讓台灣孤軍奮戰」。

達克沃絲抵台當日，共有30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為今年數量第2多。5月31日再有3架共機擾台。

拜登（Joe Biden）5月出訪亞洲時，曾說台海若爆發戰事，美國將軍事介入。之後華府重申對台政策不變。

共軍東部戰區隨後也表示，在台灣周邊組織多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，言明是「對美台勾連活動的嚴正警告」。（編輯：呂佳蓉）1110601