中國嚴控新聞業 領證新聞記者18萬人

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（中央社台北1日電）據中國國家新聞出版署通報，截至4月30日，中國大陸共有3676家新聞單位、18萬75名新聞記者通過2021年度新聞記者證核驗。24家新聞單位、353名新聞記者因涉嫌違法違規被暫緩核驗。

新華社1日報導，根據「新聞記者證管理辦法」有關規定，2022年1月中旬至4月下旬，主管機關國家新聞出版署展開2021年度新聞記者證核驗工作，近日通報了以上的年度核驗結果。

中國此前宣稱是全世界新聞組織、新聞記者最多的國家。中國記者網2010年稱，中國大陸領有新聞記者證的記者約25萬人，加上沒領證的記者估計總數超過100萬人。

不過數據顯示，中國可以真正合法從事新聞採訪的領證記者，總數持續減少。

根據中華全國新聞工作者協會（中國記協）5月16日發布的「中國新聞事業發展報告」，截至2021年12月，中國大陸共有19萬4263名記者持有有效的新聞記者證。

今天公布的最新數據顯示，中國現有領證記者經過年度驗核後，減少了1萬4188人。

中國當局一向嚴格管控新聞業，新聞記者證每5年換發一次，且每年都要驗核一次，沒通過就撤銷。

根據「新聞記者證管理辦法」，在中國大陸境內從事新聞採編活動，必須持有新聞出版總署核發的新聞記者證，這也是從事新聞採編活動的唯一合法證件。

辦法明定，凡是假借新聞機構、假冒新聞記者從事新聞採訪活動的；沒收違法所得，給予警告，並處人民幣3萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）5月3日發布2022「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），中國在180個國家與地區當中排名第175。（編輯：楊昇儒）1110601