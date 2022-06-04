中國拚清零難斷根 上海隔離區外連兩天通報新增

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（中央社台北4日電）中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）171例（含確診與無症狀感染者），其中本土共計76例，已解封的重災區上海隔離區外再新增本土3例，顯見當局硬拚清零仍難斷根。

中國衛健委上午發布3日零至24時的疫情統計數據，新增確診46例，境外移入25例；本土21例中，包括內蒙古11例，北京5例，上海5例。

另通報新增無症狀感染者共125例，其中境外移入70例；本土55例中，包括遼寧26例，上海9例，首都北京1例。

上海自6月1日解封，當天並未通報隔離區外發現新增病例，但2日及3日連續兩天皆相繼通報，社會面分別發現7例與3例的新增染疫患者，並且有4處地方於2日改列中風險區。

據中新經緯7日報導，為貫徹清零，中國一線、二線城市（2021年人口共5億500萬人）只得頻繁實施核酸檢測，每月耗費人民幣1212億元（約新台幣5395億元），一年用掉1兆4500億元，相當於中國去年GDP的1.5%。

當局甚至下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，被視為繼封城後又一超大規模的社會實驗，如此大費周章又所費不貲，疫情依舊無法斷根，顯見中國當局防疫硬拚清零，難以阻絕病毒在人群之中傳播。

中國衛健委另通報，截至3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團通報，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4254例，尚在醫學觀察的無症狀感染者7318例（境外輸入482例）。

香港特別行政區累計33萬2619例（出院6萬2437例，死亡9382例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110604