社區團購救了封城中的上海人 解封後影響力仍在

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海經歷2個月封城，民眾生活習慣改變，原本已經萎縮的社區團購產業因而再次復甦。本以為解封後會有一波退潮，由於價格便宜等因素，仍有人願意持續使用這樣的服務。

隨著上海於6月1日正式解封，恢復正常生活，端午假期的實體商店人流恢復如常，曾經「救上海人於水火」的社區團購再一次來到十字路口。

據上觀新聞報導，在封控期間很多上海人經歷人生「第一次的饑餓時刻」，在社區的微信群中尋求物資的聲音此起彼落。這時團長們就成為連通社區和供應商之間的橋梁。然而當好橋梁並不容易，一邊是期待收到物資的社區民眾；另一邊則是日以繼夜工作的配送司機。團長在中間協調，時常要聯繫並安撫兩方的情緒。

報導引述消費資訊平台公告的「上海團長白皮書」指出，在這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，上海約有13萬個保供型團長，主要組織蔬果肉蛋、米麵糧油等民生必需品團購，另有超過65萬個改善型團長，主要負責食品、生活物資與用品。

另據國金證券報告顯示，3、4月間，「快團團」、「群接龍」兩款微信團購小程式日均活躍用戶年增明顯提升。

隨著上海民眾從1日開始可以自由外出採購，物資短缺不再是問題。疫情期間扮演補充物資重要角色的「社區團購」，服務需求明顯下降。

然而仍有不少人因為體驗到這項服務的便利性，因此願意在解封之後持續使用社區團購，使得這個原本已經奄奄一息、接連退出各大城市的服務，得到了喘息與重新發展的機會。

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報導指出，不少團長們不打算離場，「上海團長白皮書」統計指出，約有8成團長願意在解封後持續擔任團長一職，服務社區居民；另一方面，嘗到甜頭的電商平台也打算乘勝追擊。在上海宣布全面恢復正常生活秩序後，盒馬總裁侯毅也宣布，保留社區團購模式業務。

報導引述上海交通大學安泰經濟與管理學院教授榮鷹分析，社區團購能將不確定的市場需求轉化成可預期的定向供給，但要警惕網路巨頭介入，「互聯網企業想用低價搶佔市場，用圈地割韭菜的方式重現當年的大戰，這無疑會傷害實體經濟和中小菜販利益，到頭來吃虧的仍然是消費者」。（編輯：李雅雯）1110605