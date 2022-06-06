北京連3天無新增社會面病例 但下令嚴查小區進出

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（中央社台北6日電）北京市政府今天表示，北京昨天新增本土確診病例降至個位數，且已連續3天無新增社會面病例，防疫形勢持續向好。但又指部分小區進出口把守不嚴流於形式，因此即日起將嚴查小區人員進出。

綜合中國媒體報導，北京市政府下午召開防疫記者會，發言人徐和建表示，北京昨天新增本土確診病例數下降到個位數，全市已連續三天無新增社會面病例，全市疫情防控形勢「持續鞏固向好態勢」，取得「階段性成果」。

徐和建說，要倍加珍惜這一成果，保持清醒頭腦，「繼續毫不動搖、全面推進動態清零行動」，嚴格落實「四方責任」，嚴防反彈風險。全力以赴推進「掃尾清零」，確保首都安全。

但另一方面，北京市防疫工作領導小組社區防控組辦公室負責人王大廣則說，近期相關部門組織對小區（村）出入口管理進行巡查督導，發現部分出入口存在「值守不嚴、測溫驗碼流於形式甚至無人值守」等方面問題。

王大廣說，北京市政府為此依照規定，對全市各小區、村出入口管理提出規範性要求。首先是堅持24小時值守。配強值守力量，加強內外統籌，堅持幹部帶班，將落實幹部、社區（村）幹部、志工及物業保安人員混合編組，確保出入口值守「有人管、有人查」。

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他強調，要嚴格落實查驗制度。對進入小區、村人員，特別是非當地常住人員嚴格落實測溫、掃碼、查證、查驗72小時內核酸檢測陰性證明的「四件套」措施，同時加強車輛進出管理。嚴禁「以亮碼代替掃碼」，並防止人員聚集。

另外，北京市持續查處核酸檢測機構違法犯罪。北京市公安局房山分局日前將「北京樸石醫學檢驗實驗室有限公司」周姓、武姓等7名犯罪嫌疑人，依涉嫌妨害傳染病防治罪，提請檢方批准逮捕。經檢方審查，今天依涉嫌妨害傳染病防治罪，依法批准逮捕上述7人。（編輯：邱國強）1110606