中國大學入學考試作文題目 核酸檢測入題

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（中央社台北7日電）今年中國大學入學考試作文題目上午出爐，北京冬奧、共青團成立100年等政治性濃厚的議題入題；北京試卷則出現核酸檢測的題材，要求考生選擇一個核酸檢測點，描述設計理由。

中國大學入學考試今天登場，每年大學入學考試的作文題目都會引起廣泛討論與關注。

今年由於上海考期延期一個月，今天釋出的作文題目共7套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套，北京、天津、浙江則自行命題。今年的試題內容較前一年多元，包含紅樓夢、談閱讀感想等均被列為試題。

不過，講求中共時代背景與事蹟的考題仍未減少。今年年初適逢北京舉行冬奧與冬季帕運，北京是「雙奧」（夏季奧運會與冬季奧運會）舉辦城市，中國全國乙卷要求考生以此為題，寫一篇主題關於「跨越，再跨越」的作文。

今年5月中共慶祝中國共產主義青年團（共青團）成立100年，也成為考題材料。

此外，核酸檢測已成為當前中國民眾生活常態，官方為因應COVID-19，喊出建立15分鐘的採樣圈，核酸檢測亭如雨後春筍般在城市街頭不斷冒出。

北京卷的作文考題其中一項即以此為材料，指出「核酸檢測排隊時需要2米（2公尺）安全距離，一些社區為2米間隔線設置了安全貼心、形式多樣的標誌，有的是撐起的晴雨傘，有的是貼在地上的古詩詞圖片」。

試題於是要求考生選擇一個檢測點，依據其環境特點，設計2公尺間隔線標誌，並寫出設計理由。

另有一題也是關於疫情，考題是「網路時代、疫情期間，很多活動轉向『線上』」，要求考生寫「在線」經歷與感受。

而今年的考生被稱為「網課一代」，因為他們在高一時趕上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，此後3年的高中求學就在反覆停課、上網課當中徘徊。

去年適逢中共建黨百年，當年的作文題目就緊扣黨史與烈士事跡。

中國今年大學入學考試考生人數創新高，據教育部數據，全國報名人數1193萬人，比去年增加115萬。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110607