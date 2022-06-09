300條鬆綁政策難救房市 官媒坦言市場信心仍低迷

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）今年中國各地陸續放寬房地產相關限制，盼藉由穩定樓市帶動經濟發展，振興低迷的經濟情勢。然而在全國各地提出超過300條鬆綁政策後，官媒坦言市場信心仍低迷。

中國經濟面臨成長趨緩的壓力，為穩定經濟，在經歷去年一整年的強力監管後，官方逐步放寬針對房地產業的監管政策，如放寬限購令、准許新發債券、釋出購房補貼等，盼經濟火車頭能帶動復甦。

根據證券日報報導，今年以來，中國已超過百座城市發布房地產的鬆綁調控政策，政策數量超過300條，5月政策調整逾百次，明顯高於4月。然而，房地產市場即便頻吹政策暖風，市場信心並未明顯好轉，從購房者角度而言，仍然缺乏「強心針」。

報導提到，在政策鬆綁與調控的背景之下，確實一定程度令購房者的壓力下降，多家研究機構的數據均顯示，5月間全國房地產市場的整體成交數量上升。然而，作為中國房地產市場「風向球」的深圳等主要城市，仍瀰漫觀望與信心不足的情形。

報導提到，許多有意在當地置產的居民對調控鬆綁預期、房貸利率下調等政策普遍保持謹慎態度，認為現在買房還是首重自身經濟條件，並考慮自身工作前景和經濟環境。

報導引述廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，從2016年開始，中國部分城市的房地產市場需求過度透支，造成房價上升，然而居民的收入並未跟上。現在更應該在供給端著力，例如降低房屋供應鏈的整體成本。

報導另引述業內人士分析表示，如今的市場表現可能與房企、不動產業陷入流動性風險，導致業內對政策放寬失去反應能力有關。因此，「政策端還需要從恢復房企市場信用和提升購房者購房能力與積極性方面著手。」

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除了自住的購房者外，投資客也低調許多，報導引述部分投資客表示，除了一些擁有極高價差的新房項目，如今也不會隨便去投資買房。「學區房」、「西部片區」等過去深圳房地產市場最搶手的標的，如今也已經降溫。

一名資深的深圳房地產投資客在報導中提到，富豪們的投資行為受疫情與政策影響較小，更關注資產保值、增值的空間，而「普通購房者的信心仍不足。」（編輯：唐佩君）1110609