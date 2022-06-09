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美對台35億元軍售 北京稱堅決反對

2022/6/9 17:20
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（中央社記者張淑伶北京9日電）美國宣布對台軍售1.2億美元（約新台幣35億元）的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，這是拜登政府今年第3度對台軍售。對此，中國外交部今天重申中方的一貫反對立場。

澎湃新聞報導，中國外交部9日下午舉行例行記者會上，發言人趙立堅說，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美3個聯合公報規定、特別是「817公報」規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

他說，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

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趙立堅說，美方應「撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫」。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

國防部今天表示，因應近期中共機艦於台灣周邊海空域活動頻繁，美國政府美東時間8日宣布對台軍售1億2000萬美元「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，有助維持海軍艦艇裝備妥善與消耗補充，全案可望在一個月後生效。（編輯：楊昇儒）1110609

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