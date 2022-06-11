清零令財政陷困境？上海國資委呼籲黨員幹部捐款

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（中央社台北11日電）中國堅持「動態清零」下，大規模常態化核酸檢測恐令地方財政陷入危機。中國社群平台微博近日流傳一張上海國資委發出的通知，呼籲黨員幹部帶頭捐款抗疫。

微博流傳的「通知」由上海市國資委組織處於7日發出，向市級機關黨員幹部發出帶頭捐款支持抗疫的倡議，要求各大口黨委、各區黨委和在上海的央企黨委等參照執行，鼓勵各系統黨員幹部以自願為原則捐款，捐款活動不作宣傳。

「通知」要求各企業集團加強組織發動，做好捐款登記及統計，並於14日前將捐款存入市國資委黨費帳戶。

對此，有上海網友稱「已經在捐了，黨員都要捐」；另有上海網友指這是強制捐款。

有網友表示，「為了全員核酸，把醫保基金都用光了，所以又開始用捐款這招了」。另有網友表示，「自己捐錢把自己封起來，每72小時捅自己一次嗎？」、「上海都挺不住了，大瀋陽沒有陽性還天天核酸呢」。

還有網友表示，曾向工作單位查詢有沒有接獲「通知」，獲回覆指因為不能發出正文件，所以打電話通知，「這麼上不了檯面的事情，丟不丟臉」。

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中國強硬的動態清零總方針下，多地動輒進行全員核酸檢測，即使疫情受控，也不時有大規模常態化核酸檢測，加上大建方艙醫院，而疫情又衝擊經濟，令地方財政受壓。

中國財政部此前公布，扣除留抵退稅因素後，4月全國財政收入下降5.9%，全國31個地區中，有14個地區正增長，有7個地區出現個位數降幅，有10個地區降幅10%以上，包括上海，主要是受疫情衝擊等因素影響。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110611