中國警告外資銀行：高層薪酬過高不符合共同富裕

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（中央社台北13日電）外媒報導，中國監管機構警告外資銀行，不要對高層過於大方，否則不符合共同富裕原則，而且還要求銀行降低現金部分薪酬等。分析表示，外資銀行是時候問自己，「為何仍想留在中國」。

彭博13日報導，知情人士表示，中國證券監督管理委員會今年在上海及北京召見多間外資金融機構高層開會， 討論有關高層薪酬問題，出席者包括瑞士信貸集團、高盛及瑞銀集團的高層。

報導指出，監管機構要求外資金融機構詳細匯報高層的薪酬待遇方式，並表示不要對高層過於大方，因為這不符合共同富裕的時代背景。

監管機構還要求外資金融機構降低現金部分薪酬，並將遞延獎金延長至3年或以上，其他問題則包括牌照、招聘、數據安全等。

中國證監會、瑞銀、高盛、瑞信和摩根士丹利的發言人對彭博的查詢均不予置評。

報導指出，中國國家主席習近平要消除所有共產黨認為會不利社會及經濟的因素，近年中國提倡共同富裕政策，希望對超級富豪企業家有所約束，縮小貧富差距，促進共同富裕。

在這個新時代下，瑞信、摩根大通和瑞銀等幾家大型銀行，最近對高層進行人事調整。瑞信去年在中國招聘約200名員工後，現在推遲推出本土銀行，甚至可能會裁員數十人。其他銀行也可能有類似行動。

報導引述知情人士指出，監管機構直接介入外資銀行有關人力資源決定的舉措，即使不是首次，也是非常罕見，顯示監管機構想將外資及本地銀行的監管看齊。過去2年監管機構也曾向本土銀行表示，要減薪及減開支。

報導指出，這次監管部門的舉措會令外資銀行在嚴格封城防疫之外，在中國經營面對更大挑戰，包括挽留人才。多名外資銀行地區高層表示，對銀行短期前景有疑慮。

香港科技大學商學院副教授方慧思向彭博表示，「華爾街銀行現在真的需要問自己，為何我仍想留在中國？」 她又說，「是否真的有利可圖，他們在中國的生意有什麼真正資本回報？」（編輯：陳沛冰）1110613