爆發群聚感染 北京酒吧被吊照負責人被刑事偵查

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（中央社台北14日電）鑑於北京市「天堂超市酒吧」爆發本土群聚感染，被指未照規定執行防疫，北京市官方今天宣布，酒吧及相關負責人除被警方刑事立案偵查外，酒吧更被吊銷營業執照，列入嚴重違法失信名單。

綜合中國媒體報導，北京市公安局副局長潘緒宏下午在例行防疫記者會上表示，天堂超市酒吧未嚴格執行測溫、掃碼、查驗核酸陰性證明等防控措施，未落實控制人流密度等防控要求，導致疫情爆發式擴散傳播。

潘緒宏說，有鑑於此，警方對天堂超市酒吧及相關負責人涉嫌妨害傳染病防治的行為，依法刑事立案偵查。

北京市政府則指出，針對天堂超市酒吧引發群聚疫情，北京市文旅、衛健、商務、市場監管、公安、文化執法等六部門已組成聯合調查組，依法對酒吧立案調查，「從快從嚴查處」。而酒吧所涉行為包括「違反重大傳染病疫情突發事件應對措施行為」及其他違法違規行為。

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同時，北京市朝陽區市場監管局今天宣布，在北京市市場監督管理局指導下，天堂超市酒吧的登記公司「北京鈺泰糖果娛樂有限公司」被立案調查，並查出業者在經營過程中未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明，引發群聚疫情，因此依法作出吊銷營業執照的行政處罰，並列入嚴重違法失信名單。

目前北京市因天堂超市酒吧引發的COVID-19疫情，到今天為止已造成287人被感染，使北京一度受到控制的本土疫情死灰復燃。（編輯：邱國強）1110614